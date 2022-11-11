Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

Samsun'un Bafra ilçesine yalnız yaşadığı öğrenilen 56 yaşındaki adam, evinin kapı eşiğinde arkadaşı tarafından ölü bulundu.

Olay, Büyükcami Mahallesi, Asım Efendi Sokak'taki 3 katlı binanın birinci katında meydana geldi. 56 yaşındaki İbrahim Şenel'den haber alamayan arkadaşı eve geldiğinde kapının eşiğinde hareketsiz haldeki arkadaşını buldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri Şenel'in hayatını kaybettiğini belirledi. İHA'nın haberine göre; cansız beden, Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Şenel'in kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak.