Samsun'da yakalanan FETÖ hükümlüsü eski komiser tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ile Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanan meslekten ihraç edilen komiser Ş.B'nin işlemleri tamamlandı.

Bafra Adliyesine sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İshaklı Mahallesi'nde belirlenen adrese dün operasyon düzenleyen ekipler, Sinop'ta "silahlı terör örgütü üyeliği"nden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu gerekçesiyle aranan eski komiser Ş.B'yi gözaltına almıştı.