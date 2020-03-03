Samsun'da uyuşturucu ticareti sanığı 2 kişiye hapis cezası

AA

Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" iddiasıyla yargılanan tutuklu sanıklar Emre K. ve Uğur Ş. ile avukatları katıldı.

Sanıklar, son savunmalarında, suçsuz olduklarını öne sürerek beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, Emre K'nin 15 yıl 6 ay, Uğur Ş'nin ise 10 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Samsun'un Atakum ilçesinde 5 Aralık 2018'de 4 kişinin üzerinde arama yapan ekipler, bir miktar esrar ile uyuşturucu hap bulmuş, uyuşturucuyu sattığı öne sürülen Emre K. ve Uğur Ş. tutuklanmıştı.