Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

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İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Alaçam İlçe jandarma Komutanlığı ekiplerinin, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin yapılmasını engellemeye yönelik çalışmasında, Zeytin Mahallesi'nde bir adreste yapılan aramada, 5 kilo 296 gram esrar, ruhsatsız tabanca, hassas terazi ve 309 tabanca fişeği ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği Alaçam Adliyesinde çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.