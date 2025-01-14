Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Samsun'un Bafra ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı
Giriş: 14.01.2025 - 00:16 Güncelleme: 14.01.2025 - 00:16
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Ekiplerin belirledikleri adreslerde yapılan aramalarda, 134 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.Ç. (22), S.Ö. (19) ve L.Ş. (27) emniyete götürüldü.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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