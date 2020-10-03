Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Körfez Mahallesi'ndeki bir ikamette uyuşturucu imalatı ve satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Adrese düzenlenen operasyonda 69 gram sentetik uyuşturucu, 2 bin 295 gram uyuşturucu yapımında kullanılan sentetik madde, 20 sentetik hap, 1 tabanca ile uyuşturucu yapımında kullanılan çeşitli eşyalar ele geçirildi.

Operasyonda E.Y. ve M.B. gözaltına alındı.