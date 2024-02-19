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        Haberler Gündem Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı - Güncel haberler

        Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 2 kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 23:38 Güncelleme: 19.02.2024 - 23:38
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
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        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı.

        Ekipler, Orta Mahalle'de E.Y. ve H.T'nin evlerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Yapılan aramada 204,48 gram kokain ile 34,75 gram esrar ve köpek maması paketine saklanmış hassas terazi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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