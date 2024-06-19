Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı
Giriş: 19.06.2024 - 18:32 Güncelleme: 19.06.2024 - 18:32
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, S.Ç'nin uyuşturucu nitelikli sentetik ecza hapını piyasaya süreceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Şüphelinin adresine düzenlenen operasyonda, 82 sentetik ecza hapı, ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, 120 elektronik sigara, 7 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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