Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı

AA

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubelerinin yanı sıra Terme, Tekkeköy, 19 Mayıs, İlkadım ve Vezirköprü İlçe Jandarma komutanlıkları ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda belirlenen 13 adrese operasyon düzenlendi. AA'nın haberine göre; ekipler, adreslerde dedektör köpeklerle yaptıkları aramada 9 kilo 641 gram kubar esrar, 1288 kök kenevir bitkisi, 3 gram toz esrar, 4 gram sentetik uyuşturucu, 93 sentetik uyuşturucu ecza hapı ve tabanca ele geçirdi.

Operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı.