Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu şüphelilerine yönelik çalışma yürüttü.

Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde uyuşturucu sattıkları öğrenilen Y.E.A, D.D. ve S.A. gözaltına alındı.

Zanlıların kullandığı evde arama yapan ekipler, 2 paket halinde 1049 gram sentetik uyuşturucu ve 32 sentetik hap ele geçirdi.

Ekiplerin, İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde yaptıkları çalışmada ise durumundan şüphelenilen aracın "dur" ihtarına uymaması üzerine kovalamaca yaşandı. Derebahçe Mahallesi'nde durdurulan araçtaki M.D. ve U.T. yakalandı.

Araçta ve zanlıların üzerinde yapılan aramada 1512 sentetik hap bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.E.A, D.D, S.A, M.D. ve U.T. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.