Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında biri kadın 4 şüpheli yakalandı

AA

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi'nde irtibatlı olduğu kişilere uyuşturucu sattığı bilgisi edinilen O.C'nin ikametinde yapılan aramada 50,06 gram sentetik kannabinoid, hassas terazi, 3 kapsül sentetik ecza hapı ve uyuşturucu kullanımı için düzenlenmiş aparat ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

Adalet Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla takip edilen E.G. ile teması görülen bir kişide de 7 sentetik ecza hapı ele geçiren ekipler, zanlının ikametinde yaptıkları aramada 35 sentetik ecza hapı ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 1255 lira buldu. E.G. ise yakalandı.

Bir başka operasyonda G.G. ve kadın şüpheli Ö.G'nin uyuşturucu sattığını tespit eden ekipler, şüphelilerin Uzgur Mahallesi'ndeki ikametinde satışa hazır 63,76 gram esrar, 31 kapsül sentetik ecza hapı, kenevir bitkisi, kurusıkı tabanca, pompalı tüfek, 11 tüfek kartuşu, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 405 lira buldu.

Operasyonda gözaltına alınan Ö.G. ile G.G. emniyete götürüldü.