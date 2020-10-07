Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde irtibatlı olduğu kişilere uyuşturucu madde sattığı bilgisi edinilen A.Ç'yi takibe aldı.

İlyasköy Mahallesi'nde yakalanan ve üzerinde 21, ikametinde ise 392 sentetik hap ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri ise F.B'nin Sondaj Mahallesi'ndeki evinde 1920 gram kubar esrar buldu. Gözaltına alınan zanlı emniyete götürüldü.