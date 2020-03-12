AA

Samsun'da üniversiteli kızlar diktikleri fidanlara İdlib şehitlerinin isimlerini verdi



Samsun Kız Yurdunda kalan üniversite öğrencileri, İdlib'de rejim saldırısı sonucu şehit olan askerlerin anısına diktikleri fidanları toprakla buluşturdu.

İdlib'de rejim saldırısı sonucu şehit düşen askerlerin anısını yaşatmak isteyen üniversiteli kız öğrenciler, kaldıkları Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurdun bahçesinde fidan dikti.

Fidanlara şehitlerin adını veren öğrenciler, daha sonra Samsunlu şehitlerin ailelerini ve şehitlerin kabirlerini ziyaret edip dua etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehitlerin anısını yaşatmak istediklerini söyledi.

Türkiye'nin birlik ve beraberlik için zor günleri atlattığını belirten Kasapoğlu, "Suriye'de zorlu koşullarda görev yapan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kahraman askerlerine Allah güç kuvvet versin. Biz Türk milleti olarak böyle zorlu günlerde hep birlik içinde olduk ve olmaya devam edeceğiz. Öğrencilerimizin de şehitlerimizin anısı yaşatmak için fidan dikmeleri birlik ve beraberlik içinde olduğumuzun en güzel örneğidir." dedi.