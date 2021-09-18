Samsun'da Uluslararası Kıyı Temizleme Günü dolayısıyla sahil temizliği yapıldı

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Deniz Temiz Derneği/TURMEPA, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Atakum Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde çevre gönüllülerinden oluşan çok sayıda kişi, Atakum sahilindeki 3 kilometrelik alanda temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Deniz Elçileri Topluluğu Akademik Danışmanı Prof. Dr. Yusuf Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocuklara, gençlere ve vatandaşlara örnek bir davranış sergilemek için sahilde çöp topladıklarını söyledi.

Temiz çevre ve temiz toplumun ülkenin geleceği için çok önemli olduğunu vurgulayan Demir, "Asıl temizlik kirletmemektir ama bazı vatandaşlarımızın atıklarını sahile atmaları neticesinde birtakım kirlenmeler oluyor. Bu etkinliğe katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Çünkü çevre temizliği, günümüzün en büyük sorunlarından bir tanesi. Bazı atıklar doğaya karışıyor ve yok olması uzunca seneler alıyor. Onun için doğayı, denizi ve havayı kirletmeden toplumların temiz bir çevrede yaşamasını istiyoruz." dedi.

Deniz Temiz Derneği/TURMEPA Şube Başkanı Tuncer Üçüncüoğlu da Samsun'un gelecekte daha yaşanabilir bir şehir olması için ve gelecek nesillere temiz bir deniz bırakmak için çalıştıklarını kaydetti.