Samsun'da üçüncü kattaki balkondan düşen kişi ağır yaralandı

Alınan bilgiye göre, Sarıcalı Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde bulunan binanın üçüncü katında ikamet eden Metin A. (68), balkonda bulunduğu sırada dengesini kaybederek zemine düştü.

Metin A'nın düştüğünü gören komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Metin A, kaldırıldığı Çarşamba Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne sevk edildi.

Metin A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.