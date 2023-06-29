Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Samsun'da üç aracın karıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı

Samsun'da zincirleme trafik kazası: 7 yaralı

Samsun'un Terme ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı

Giriş: 29.06.2023 - 18:14 | Güncelleme: ABONE OL
Samsun'da üç aracın karıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı
Samsun'da zincirleme trafik kazası: 7 yaralı
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Alınan bilgiye göre, İstanbul Beykoz Belediyesine ait Mustafa S'nin (38) kullandığı makam otomobili, Samsun-Ordu kara yolu Kozluk mevkisinde aynı istikamette seyreden Hasan Y. (23) idaresindeki otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil, karşı şeride geçerek Kadir A. (39) yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Kazada üç aracın sürücülerinin yanı sıra araçlarda bulunan Kaan A. (4), Mete A. (4), Sibel Öztürk A. (34) ve Ayşıl A. (10) yaralandı.

Yaralılar, Terme Devlet Hastanesi ve Ordu'nun Ünye ilçesindeki özel hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Tartıştığı kişiyi göğsünden bıçaklayıp kaçtı
Tartıştığı kişiyi göğsünden bıçaklayıp kaçtı
Eşini taciz ettiğini iddia ettiği kişiyi baltayla yaraladı
Eşini taciz ettiğini iddia ettiği kişiyi baltayla yaraladı
Bayram namazına giderken silahlı saldırıya uğradı
Bayram namazına giderken silahlı saldırıya uğradı
Trakya'da 204 kişi kurban kesmeye çalışırken yaralandı
Trakya'da 204 kişi kurban kesmeye çalışırken yaralandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.