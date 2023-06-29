Samsun'da zincirleme trafik kazası: 7 yaralı

Alınan bilgiye göre, İstanbul Beykoz Belediyesine ait Mustafa S'nin (38) kullandığı makam otomobili, Samsun-Ordu kara yolu Kozluk mevkisinde aynı istikamette seyreden Hasan Y. (23) idaresindeki otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil, karşı şeride geçerek Kadir A. (39) yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Kazada üç aracın sürücülerinin yanı sıra araçlarda bulunan Kaan A. (4), Mete A. (4), Sibel Öztürk A. (34) ve Ayşıl A. (10) yaralandı.

Yaralılar, Terme Devlet Hastanesi ve Ordu'nun Ünye ilçesindeki özel hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.