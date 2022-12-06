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Samsun'da tramvay kazası! 23 yaşındaki genç öldü

Samsun'da tramvayın çarptığı 23 yaşındaki Tuncay Boğa olay yerinde hayatını kaybetti. Öte yandan Boğa'nın hırsızlık suçundan 5 suç kaydının bulunduğu, tramvayın çarptığı yerde aydınlatma kablosunun kesik olduğu, yanında bıçak, balta ile bira kutusunun bulunduğu tespit edildi.

Giriş: 06.12.2022 - 12:32 | Güncelleme: ABONE OL
Samsun'da tramvay kazası! 23 yaşındaki genç öldü
DHA

Samsun'da tramvayın çarptığı 23 yaşındaki genç olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi viyadük bitiminde saat 05.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatman G.D.(40) idaresindeki Samsun Büyükşehir Belediyesi SAMULAŞ'a ait tramvay Tekkeköy istikametine seyir ederken tramvay hattında yatar vaziyette olan bir kişiyi fark ederek acil durum freni yaptı. Tramvayın duramayarak çarptığı Tuncay Boğa (23) olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti.

Hırsızlık suçundan 5 suç kaydının bulunduğu öğrenilen Tuncay Boğa'ya tramvayın çarptığı yerde aydınlatma kablosunun kesik olduğu, yanında bıçak, balta ile bira kutusunun bulunduğu tespit edildi. Boğa'nın cansız bedeni otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis yaptığı araştırma sonucu vatmanın 15 metre kala Tuncay Boğa'yı yerde yatar halde fark ettiğini, acil imdat frenini uygulamasına rağmen tramvayın viyadük inişinde olduğu için kayarak gence çarptığını tespit etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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