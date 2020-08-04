Samsun'da trafik polisinin kullandığı motosiklet ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Alınan bilgiye göre, Samsun Ordu kara yolunda Ordu yönüne giden İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliğinde görevli polis memuru Duran Ç'nin kullandığı 55 A 8774 plakalı motosiklet, Kavakdibi mevkisinde, ışıklardan karşıya geçmeye çalışan Ahmet M. idaresindeki 07 CBN 02 otomobille çarpıştı.

Kazada, polis memuru Duran Ç. ile otomobildeki Ahmet M, Hamide M. ve Emine M. yaralandı.

Sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan polis memuru, ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis memuru Duran Ç'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.