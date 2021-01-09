İHA

Olay, Samsun’un Terme ilçesinde dün gece saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Samsun- Ordu karayolunda seyir halinde olan ve alkollü olduğu iddia edilen O.H. idaresindeki 34 DNK 728 plakalı otomobil kontrolden çıktı.

Karayolunda bulunan aydınlatma direğine çarpan araç takla attı. İHA'nın haberine göre; araçta bulunan sürücü O.H. ve B.Ç. kazayı yaralı olarak atlatırken, Onur Hapakas olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralılar 112 acil servis ekipleri tarafından Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hapakas’ın cansız bedeni ise hastane morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.