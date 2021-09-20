Fındık işçilerini taşıyan Uğur G. yönetimindeki 55 AAT 312 plakalı minibüs, Çatak Mahallesinde kontrolden çıkarak dere yatağına devrilldi.

Kazada minibüs sürücüsü ile araçta bulunan Temel Y, Gamze Y, Menekşe T, Fatma A, Hava G, Zahide G, Gülpembe G, Merve G, Hanife G, Cansu G, Mahircan Ç. ve Saffet Ç. hafif şekilde yaralandı.Yaralılar minibüsten vatandaşların yardımıyla çıkartılarak, 112 Acil Servis ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.Minibüs, bulunduğu yerden vinç yardımıyla çıkartıldı.