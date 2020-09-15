Samsun'da Suriyeli gencin hayatını kaybettiği kavgaya ilişkin 1 şüpheli tutuklandı

Atatürk Mahallesi Gençlik Caddesi’nde önceki gün akşam saatlerinde iki grup arasında çıkan ve 16 yaşındaki Suriye uyruklu Eymen Hammamı'nın (16) hayatını kaybettiği kavgaya ilişkin gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si savcılık tarafından ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Mahkemeye çıkarılan diğer şüphelilerden Z.Ç. tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla salıverildi.