Samsun'da otomobil su kanalına devrildi: 1 ölü
Samsun'un Bafra ilçesinde su kanalına devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Zübeyir Şükür (63) yönetimindeki otomobil, Doğanca Mahallesi Kuş Cenneti yolunda seyrederken uyarı levhalarına çarparak su kanalına devrildi.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye personeli tarafından otomobilden çıkarılan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenaze, savcılık talimatıyla Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.