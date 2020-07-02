Samsun'da sosyal mesafeli açık hava konseri gerçekleştirildi

AA

Büyükşehir Belediyesi Atakum Sanat Merkezi bahçesinde gerçekleştirilen "Açık Sahne" yaz etkinliği, halk dansları topluluğunun gösterisiyle başladı.

Ardından şehir orkestrası eşliğinde Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği sanatçıları sahne aldı.

Sosyal mesafe kuralına uyarak, konseri izleyen sanatseverler, sanatçılara eşlik etti.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanı Ömer İdris Akdin, ilkbahara sosyal ve kültürel etkinliklerle girebilmek için 27 program hazırlandığını ancak koronavirüs salgını nedeniyle tüm etkinlikleri iptal etmek zorunda kaldıklarını belirtti.

Normalleşme süreci ile sosyal mesafe kuralına uyularak etkinliklere başladıklarını anlatan Akdin, "Açık sahne konseptiyle konserlerimiz, fasıllarımız, tiyatro etkinliklerimiz, çocuk şenliklerimiz ve butik festivallerimiz olacak. Vatandaşlarımızı her çarşamba ve cumartesi günleri düzenleyeceğimiz etkinliklere bekliyoruz." dedi.