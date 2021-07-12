Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan genç yaralandı

AA

Adalet Mahallesi Fuat Paşa Caddesi'nde arkadaşıyla oturan B.U. (17), bir kişinin av tüfeğiyle silahlı saldırısına uğradı. Yanındaki arkadaşının haber vermesi üzerine gelen sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan B.U, tedavi altına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve İlkadım Suç Önleme ve Araştırma Bürosu ekipleri olay yerinde çalışma yaptı.

Şüphelinin kimliğini tespit eden ekipler, zanlının yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.