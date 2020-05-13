Samsun'da silahlı kavga: 1 yaralı

Alınan bilgiye göre, 200 Evler Mahallesi'nde Emrullah K. (24) ile Abdullah K. (14) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şüphelilerden Emrullah K, tabancayla ateş ederek Abdullah K'yi yaraladı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen 112 Acil Servis ekibince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Abdullah K, tedavi altına alındı.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri olayla ilgili iki şüpheliyi gözaltına aldı.