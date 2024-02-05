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        Haberler Gündem 3. Sayfa Samsun'da silahla oynarken arkadaşını vurdu

        Samsun'da silahla oynarken arkadaşını vurdu

        Samsun'un Alaçam ilçesinde silahla oynarken birlikte alkol aldığı arkadaşını yaralayan kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 01:36 Güncelleme: 05.02.2024 - 01:38
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        Silahla oynarken arkadaşını vurdu
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        Yenicami Mahallesi Anneler Parkı arkasındaki boş iş yerinde alkol alan bir grup gençten Birkan Ç. (23), oynadığı tabancanın ateş alması sonucu karşısında oturan M.Ş'yi (17) kafasından yaraladı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, ağır yaralanan M.Ş'yi Alaçam Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

        M.Ş'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Birkan Ç. ile iş yerinde bulunan K.A.A (17), Emir E.E. (18) ve Sudenur K. (18) emniyet ekiplerince gözaltına alındı.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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