GÜNCELLEME - Samsun'da servis minibüsü devrildi: 16 yaralı

İlçedeki bir makine fabrikasında çalışan işçilerin içinde bulunduğu Tunahan Özen'in (23) kullandığı 55 AAY 600 plakalı minibüs, Çarşamba Terme kara yolu Karacalı mevkisinde kontrolden çıkarak refüje çarptı.

Sürüklendikten sonra devrilen minibüsteki sürücü ile işçiler Gökhan Cebeci (25),Sefa Sarı (26),Saim Tarım (38),Özgür Gür (26),Erkan Öztürk (25),Emin Sürem (40),Murat Köse (32),Mhdnour Saleh (21),Hayati Alp (32),Ömer Can Günay (25),Muhammed Şamil Demirel (23),Ayhan Başar (48),Mümin Mutlu (27),Selim Demirbaş (38) ile Sedat Mert (30) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Çarşamba ve Terme ilçelerindeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.