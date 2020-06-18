Samsun'da salep orkidesi üretim alanları artırılacak

AA

Samsun Büyükşehir Belediyesinin tohum desteğiyle Ekolojik Üreticiler Eğitim ve Yardımlaşma Derneğinin (EKOMDER) hazırladığı proje kapsamında, 19 Mayıs ilçesinde 2016 yılında 6 dönüm arazide 6 çiftçi ile başlayan salep orkidesi üretimi, bu yıl 41 çiftçi ile 35 dönüm araziye yükseldi.

Ekonomik değerinin yüksek olması ve yumrularının toz haline getirilerek içecek, dondurma, pastacılık ve kimya sektörlerinde kullanılması dolayısıyla talep gören salep orkidesinin üretim alanın artırılması için çalışma başlatıldı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bafra Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ömer Çalışkan, salep orkidesi üretmeyi planlayan çiftçilere teorik ve pratik eğitim verdi.

Çalışkan, salep orkidesinde dekar başına 700 kilogram ile 1 ton arasında ürün alındığını belirterek "Bunun para karşılığı, ton başına 60 bin lira demektir. Bugün ne yetiştirirseniz yetiştirin, hiçbir üründen bu kazancı sağlayamazsınız. Salep, ekonomik kazancı yüksek bir tarım ürünüdür." dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Akif Özdemir de salep orkidesinin sadece 19 Mayıs ilçesinde yapıldığını, Çarşamba, Tekkeköy ve Alaçam ilçelerinde de yaygınlaştırılması için proje geliştirdiklerini söyledi.

Çiftçilere tohum desteği vereceklerini dile getiren Özdemir, şunları kaydetti:

"Türkiye'de salep üretimi özel izinle sadece Samsun'da yapılmaktadır. Tek bir ilçede yapılan üretimi 17 ilçeye yaygınlaştıracağız. Özellikle dar gelirli, küçük arazisi bulunan ve yılda sadece bir ürün alınan bölgelerde salep orkidesi üretimi çok önemli. İşçilik gerektirmeyen, ailece yapılabilecek üretimle 1 dekar alandan yıllık 40 bin lira ile 60 bin lira arasında gelir kazanma imkanı olacak. Hem kırsal alanda yaşayan vatandaşlarımızı köylerinde tutma imkanı olacak hem de küçük arazilerinden büyük gelir elde etmelerini sağlayacağız."

- Üreticiye ürün alım garantisi veriliyor

EKOMDER Başkanı Hakkı Karaman da salep orkidesini doğadan toplayanlara 60 bin 134 lira para cezası kesildiğini vurgulayarak "Salep yumrusunun, yani tohumunun yaş olarak fabrika satış fiyatı 50 liradır. Bir dönüm alandan yaklaşık 1 ton çıkar. Çiftçimize 50 bin lira gibi getirisi olur. Yeni üretim yapacak çiftçilerimize en az 10 yıllık alım garantisi vererek sözleşme yapıyoruz. Çiftçimiz yaş, kuru veya tohumluk, nasıl satış yapmak isterse istesin ürünü alıyoruz." ifadelerini kullandı.