Samsun'da refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Uğur Yılmaz'ın (22) kullandığı 55 ACL 717 plakalı otomobil, Samsun Ankara kara yolu çevre yolu mevkisinde kontrolden çıkarak refüje çarptı.

Savrulan araç aynı yönde seyir halindeki Aygün İş idaresindeki 55 RT 126 plakalı otomobile çarparak durabildi.

Kazada yaralanan sürücü Yılmaz, sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bir süre kontrollü geçiş sağlanan yolda aracın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.