Samsun'da polis, araçlarındaki "Evde kalın" yazısıyla vatandaşları uyardı

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığınca 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olanların sokağa çıkmasının sınırlandırılmasının ardından çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, şehrin giriş ve çıkışlarında uygulama yaparak, sürücülere salgına karşı daha duyarlı olmaları ve evlerinde kalmaları uyarısında bulundu.

Araçlarının tepe lambalarına "Evde kalın" yazısının yer aldığı ışıklı tabela yerleştiren ekipler, 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olanların, 112 ve 155 numaralı hatlardan Vefa Sosyal Destek Grubu aracılığıyla ihtiyaçlarını karşılayabileceğini hatırlattı.

Sürücüler ise gerekli tedbirleri aldıklarını ve zorunlu nedenlerle yola çıktıklarını kaydetti.