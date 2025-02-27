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        Haberler Gündem Güncel Samsun'da pidenin fiyatı belli oldu | Son dakika haberleri

        Samsun'da Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

        Samsun Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hacı Eyüb Güler, geçen yıl 20 TL'den satılan 320 gram sade Ramazan pidesinin fiyatını açıkladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 14:19 Güncelleme: 27.02.2025 - 14:19
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        Samsun'da pidenin fiyatı belli oldu
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        Ramazan ayında iftar soflarının vazgeçilmezlerinden pidenin fiyatı Samsun'da da belli oldu.

        Samsun Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hacı Eyüb Güler, geçen yıl 20 TL'den satılan 320 gram sade pidenin 25 TL'den, yumurtalı pidenin ise 30 TL'den satılacağını açıkladı.

        Güler, "Ramazan pidesi fiyatlarını belirledik. Bu kapsamda geçen yıl 20 TL’den satılan 320 gram Ramazan pidesi bu yıl 25 TL’den satışa sunulacak. Yumurtalı pide ise 30 TL’den satılacak. Türkiye genelinde yumurtalı ile sade pide arasında 10 TL fark olmasına rağmen biz bu farkı 5 TL olarak belirledik. Ramazan ayının esnafımız ve vatandaşlarımız için hayırlı geçmesini diliyorum" dedi.

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