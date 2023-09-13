Samsun'da pazar yerinde silahlı saldırı: Anne ve oğlu vuruldu

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Olay, Samsun'un Vezirköprü ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pazar yerinde silahlı saldırıya uğrayan E.Ş. ve annesi Ş.Ş. yaralandı. Ayağından vurulan Ş.Ş. ile karnından vurulan oğlu E.Ş. Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan E.Ş. ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.