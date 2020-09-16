Samsun'da özel harekat destekli uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma yürüttü.

Özel harekat polislerinin desteğiyle 45 ekip ve 203 personelin katılımıyla kent merkezi ve Terme ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde arama yapan ekipler, 2 kilo 9,6 gram sentetik uyuşturucu, 63,65 gram esrar, 0,52 gram skunk, 7 sentetik hap, 43,65 gram metamfetamin, uyuşturucu kullanmaya yarayan 3 aparat, 2 tüfek, hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 990 lira ele geçirdi.

Operasyonda, 13 şüpheli gözaltına alındı.