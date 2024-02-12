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        Haberler Gündem 3. Sayfa Samsun'da otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

        Samsun'da otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

        Samsun Çarşamba'da otomobil ile motosikletin kavşakta çarpıştığı kaza sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 00:51 Güncelleme: 12.02.2024 - 01:00
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        Otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
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        Samsun'un Çarşamba ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        KAVŞAKTA ÇARPIŞTILAR

        Samsun'dan Ordu istikametine giden Remzi V. yönetimindeki otomobil, yabancı uyruklu Mhd Basel Aljolaji idaresindeki motosikletle DSİ kavşağında çarpıştı.

        Kazada sürücüler ile otomobildeki Deniz V. ve Nurlana V. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

        Yaralılar sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. AA'nın haberine göre; motosiklet sürücüsü Mhd Basel Aljolaji hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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