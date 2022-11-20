Otomobil devrildi! 1'i çocuk 3 yaralı

Samsun-Ordu kara yolunda Aydın Y. idaresindeki otomobil, Melik mevkisinde bilinmeyen bir sebeple takla attı.

AA'nın haberine göre, çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücü Aydın Y. ile otomobilde bulunan Emine Y. ve 4 yaşındaki Almina Y. yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.