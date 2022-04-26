Otomobilin çarptığı TIR sürücüsü öldü

Alınan bilgiye göre, Samsun-Ankara karayolu Kavak ilçesi girişinde Ankara istikametine seyir halindeki 80 E766 PA plakalı TIR arıza yaptı.

Özbekistan uyruklu olduğu öğrenilen TIR sürücüsü, yola reflektör koymak için araçtan indi. Bu sırada TIR sürücüsüne sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 55 AHD 70 plakalı otomobil çarptı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, TIR sürücüsünün yaşamını yitirdiğini belirledi. Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.