Otomobilin çarptığı bisikletlinin öldüğü feci kaza kamerada

Alınan bilgiye göre, sürücüsü belirlenemeyen 55 ADE 835 plakalı otomobil, Samsun-Ordu kara yolu Dikbıyık mevkisinde bisikletle yolun karşısına geçmeye çalışan Emrah Sezmiş'e (28) çarptı.

Kazada evli ve 2 çocuk babası Sezmiş, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kaza sırasında otomobilde bulunan 3 kişinin gözaltına alındığı ancak hiçbirinin aracı kullandığını kabul etmedikleri öğrenildi. AA'nın haberine göre; otomobil sürücüsünün belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatıldı.

Kaza anı ise bir iş yerinin güvelik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.