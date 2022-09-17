Otomobilin çarptığı anne ile oğlu öldü

Kaza yerinden yaklaşık 5 kilometre ileride Aşağı Kavacık Mahallesi'nde bir aracın yandığı ihbarı üzerine olay yerine Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Söndürülen ve içinde kimsenin bulunmadığı araç, kullanılamaz hale geldi. Şasi numarasından yapılan incelemede, anne ile oğul Ertosun'a çarpan otomobilin plakası belirlendi.