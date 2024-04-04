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        Haberler Gündem Samsun'da otomobil traktörün römorkuna çarptı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Samsun'da otomobil traktörün römorkuna çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

        Samsun'un Alaçam ilçesinde otomobilin traktörün römorkuna çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 21:36 Güncelleme: 04.04.2024 - 21:36
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        Otomobil traktörün römorkuna çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
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        Hasan Şahin'in (61) kullandığı otomobil, Yakacık Mahallesi'nde aynı yönde seyreden traktörün römorkuna arkadan çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobilde bulunan Arif Altınbaş'ın (74) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Kazada ağır olan otomobil sürücüsü ise kaldırıldığı Alaçam Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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