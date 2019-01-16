Kaza, Samsun'un Terme ilçesi Sakarlı mevkisi Samsun-Ordu karayolu 76. kilometresinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alper Toygan idaresindeki otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlanıp ağaca çarptı.

DHA'nın haberine göre; kazada Rıfat Toygan hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü Alper Toygan ile Hanife Toygan ve Hüseyin Toygan yaralandı.

Yaralılar, Terme Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada ölen şahsın araç sürücüsünün babası olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.