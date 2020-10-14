Samsun'da otomobil dükkana girdi: 4 yaralı

Murat Yiğit idaresindeki 55 AAF 077 plakalı otomobil, Çarşamba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kavşağında yol kenarında park halindeki bir otomobile çarptıktan sonra mobilya mağazasına girerek durabildi.

Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Recep Akkuş'un yanı sıra iş yerinde bulunan Hüseyin ve İbrahim Tenha yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan İbrahim Tenha'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.