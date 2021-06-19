Emre Topuz (30) idaresindeki 55 NU 252 plakalı otomobil, Karamustafalı Mahallesi'nde yol kenarında bulunan direğe çarptıktan sonra devrildi.

Kazada sürücünün kayınvalidesi Nuran Bıyık (46) yaşamını yitirdi, sürücü ile eşi Elif Topuz (26) ve bir yakınlarının 2 yaşındaki çocukları Miraç Poyraz A. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.