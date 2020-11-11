Samsun'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 3 yaralı

Alınan bilgiye göre, İrfan Aydoğdu idaresindeki 06 MIR 39 plakalı otomobil, Samsun-Ordu kara yolu Çarşamba Öğretmenevi mevkisinde refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptıktan sonra bariyer ile ağaç arasında sıkıştı.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Fidan Yüksel ve Fedai Kılınç yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü olarak sağlanan trafik akışı, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.