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        Haberler Gündem 3. Sayfa Samsun'da otomobil ağaca çarptı: 1'i bebek 3 yaralı

        Samsun'da otomobil ağaca çarptı: 1'i bebek 3 yaralı

        Samsun Alaçam'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, orta refüjdeki ağaca çarptı. Kazada yaralanan 1'i bebek 3 kişi hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 05:21 Güncelleme: 01.11.2023 - 05:21
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        Samsun'da otomobil ağaca çarptı: 1'i bebek 3 yaralı
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        Samsun’un Alaçam ilçesinde ağaca çarpan otomobildeki biri bebek 3 kişi yaralandı.

        Samsun-Sinop karayolu Yakacık Mahallesi mevkisinde Cengiz C'nin (41) kullandığı otomobil, orta refüjdeki ağaca çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        AA'nın haberine göre, kazada yaralanan sürücü ile ablası Lütfiye C. (55) ve 15 aylık bebeği Yusuf C, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Ailenin, Trabzon’dan Kastamonu’ya gittiği öğrenildi.

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