Samsun'da ortaokul öğrencileri İHA geliştirdi

TÜGVA İcathane Atölyesinde "Kodlama", "Robotik", "Endüstriyel Tasarım", "Havacılık ve Uzay Kulübü", "Mobil Uygulama Geliştirme", "Bilgisayar Programı Yazma", "3 Boyutlu Tasarım ve Üretim", "Elektronik Devre Tasarlama ve Robotik Sistem Tasarlama", "Model Uçak ve Similasyon" alanlarında eğitim alan 15 ortaokul öğrencisi, eğitmen Buğra Berkay Elitok öncülüğünde İHA tasarladı.
Öğrenciler, Samsun Üniversitesine ait pistte İHA'nın başarılıyla uçuşunu gerçekleştirdi.
TÜGVA Samsun Temsilcisi Mustafa Demir, AA muhabirine, İcathane Atölyesi'nde ortaokul öğrencilerine bilimi sevdirmek ve onları teknolojiyi kullanan konumdan, teknolojiyi geliştiren konuma taşımayı hedeflediklerini aktardı.
Samsun'da bir yıldır devam eden eğitimde 200 öğrencinin kursu başarıyla tamamladığını aktaran Demir, şunlarıç söyledi:
"Proje kapsamında 200 ortaokul öğrencisine 36 hafta boyunca ücretsiz olarak, 'Kodlama', 'Robotik', 'Endüstriyel Tasarım', 'Havacılık ve Uzay Kulübü', 'Mobil Uygulama Geliştirme', 'Bilgisayar Programı Yazma', '3 Boyutlu Tasarım ve Üretim', 'Elektronik Devre Tasarlama ve Robotik Sistem Tasarlama', 'Model Uçak ve Similasyon' alanlarında eğitim verildi. Eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler, bir sonraki yıl ulusal ve uluslararası robot yarışmalarına katılım belgesi almaya hak kazandı."
İcathane Atölyesi'nde eğitim alan 15 ortaokul öğrencisinin İHA geliştirdiğini vurgulayan Demir, "Ortaokul öğrencilerinin yaklaşık 3 ayda geliştirdiği İHA'nın başarı ile deneme uçuşunu yaptık. İHA gibi birçok başarılı projeyi gerçekleştiren öğrencilerimizin, gelecekte robotik, kodlama, İHA gibi milli ve yerli üretime katkı vermesini hedefliyoruz." ifadesini kullandı.
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