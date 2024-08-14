Samsun'da ormanlık alanda yangın çıktı
Samsun'un Ladik ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü
Güvenli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine Samsun Büyükşehir, Vezirköprü, Havza, Ladik ve Kavak belediyelerin itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.
Yangın, ekiplerin 3 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.
Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü, yaklaşık 100 dekar ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.