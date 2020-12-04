Samsun'da ormanlık alanda 6 kilogram uyuşturucu bulundu

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında ortak çalışma yürütüldü.

Altınova Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, ormanlık alanda yaptıkları aramada 6 kilo 157 gram kubar esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan iki zanlı, jandarmaya götürüldü.