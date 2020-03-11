Samsun'da öğrenci servisi ağaca çarptı: 13 yaralı



Samsun'un Vezirköprü ilçesinde öğrenci servis minibüsünün ağaca çarpması sonucu 13 kişi yaralandı.

Hüseyin Tosun yönetimindeki 05 ABA 806 plakalı öğrenci servisi, Vezirköprü-Havza kara yolu Kızılcaören mevkisinde, akaryakıt istasyonuna girmek için dönüş yapan 55 ACL 063 plakalı kamyonete çarpmamak için manevra yapınca kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.

Servis sürücüsü Tosun ile araçta bulunan öğrencilerden Kaan Ok, Tuana Duran, Ahmet Eren Erkuş, Yağmur Mediha Koçak, Hüseyin Buğra Özer, Mehmet Bedir, Ayşe Hazal Çeker, Şule Pala, Ayşe İpek Seni, Sevim Demir, Efe Yavuz ve Hüseyin Efe Köme hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Servis aracının, öğrencileri Vezirköprü ilçesinden Amasya'nın Merzifon ilçesindeki özel bir ortaokula götürdüğü öğrenildi.