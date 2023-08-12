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        Haberler Gündem Samsun'da oğlunun düğününde elektrik akımına kapılan baba hayatını kaybetti

        Samsun'da oğlunun düğününde elektrik akımına kapılan baba hayatını kaybetti

        Samsun'un Alaçam ilçesinde oğlunun düğününde lamba takmak için çıktığı aydınlatma direğinde akıma kapılan 50 yaşındaki İrfan Bozkurt hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2023 - 23:00
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        Samsun'da acı olay: Oğlunun düğününde hayatını kaybetti
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        Taşkelik Mahallesi'nde evinin bulunduğu Aşağı Sokak'ta oğlu Gürkan Bozkurt'un düğününde lamba takmak için çıktığı aydınlatma direğinde akıma kapılan baba Bozkurt, zemine düştü.

        Yakınlarının bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı ambulansla Alaçam Devlet Hastanesi'ne götürdü.

        Burada yapılan müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen İrfan Bozkurt, yolda yaşamını yitirdi.

        #Samsun
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