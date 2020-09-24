Samsun'da narkotik uygulamasında 8 zanlı gözaltına alındı

AA

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince kent merkezinde yapılan uygulamada 141 kişi ile 25 araç, 8 iş yeri, 5 park ve 3 metruk bina kontrol edildi.

Uygulamada, 2 kişi hakkında yeni tip koronavirüs tedbirlerine aykırı davranmaktan idari işlem yapıldı.

Adreslerde ve kişilerin üst aramasında 3 ruhsatsız tabanca, 25 mermi, av tüfeği, 14 kapsül sentetik hap, 228,67 gram esrar ve bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Uygulamada 8 zanlı gözaltına alındı.